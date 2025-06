Roma, Massara si presenta: “Sono determinato. Ecco i miei obiettivi”

Su Ranieri : "E' un grande piacere ritrovarlo anche se in una nuova veste. Sarà importante anche per me, rappresenta un ponte verso un ritorno più immediato nella realtà romanista. E' un grande piacere ritrovarlo".

Sugli obiettivi in vista della nuova stagione: "Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League e questo è un peccato. Non è il momento di fare proclami, è solo il momento di lavorare".