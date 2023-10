Roma, Lukaku: “Un giorno racconterò tutta la verità di quest’estate”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, Romelu Lukaku ha parlato della sua tormentata estate di calciomercato

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, Romelu Lukaku, attaccante ora alla Roma ma accostato anche al Milan, ha parlato della sua tormentata estate di calciomercato: "Sono stato onorato di questo interesse, ma dopo le prime conversazioni non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi del mondo, ma non volevo ancora andarmene dall’Europa. A volte penso a LeBron James".