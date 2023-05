Roma, El Shaarawy: “Rinnovo? Da discutere a fine stagione” | News

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile interesse da parte del Milan nei confronti di Stephan El Shaarawy. Il 'Faraone' ha il contratto in scadenza con la Roma e non sorprenderebbe vedere il numero 92 lasciare il club giallorosso a parametro zero al termine di questa stagione. L'interesse da parte del Milan inevitabilmente porta ogni tifoso indietro nel tempo, in quanto lo stesso El Shaarawy ha già vestito la maglia rossonera dal 2011 al 2015.