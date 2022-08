Roma, Capello: “Dybala-Abraham come Totti-Batistuta? Andiamoci piano”

Fabio Capello, in un’intervista rilasciata a LaGazzetta dello Sport, ha parlato della Roma, in particolare di Dybala e Abraham. Queste le parole sui giallorossi dell'ex allenatore: "La Roma mi piace parecchio, perché non sono stati presi dei parametri zero tanto per averli, ma perché rispondono a una logica, a un progetto tattico. Insomma, gli strumentisti ci sono, il direttore d’orchestra c’è, bisogna vedere solo che musica suoneranno. José è un vincente, e lo ha dimostrato anche alla Roma. Adesso ha una squadra all’altezza delle sue aspettative, ma lui è perfetto nella gestione del gruppo e quindi non avrà problemi. Zaniolo è un grande talento, a cui bisogna solo augurare la salute per le qualità che ha. Ma sono convinto che la proprietà lo sostituirebbe in modo opportuno".