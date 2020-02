Rojo: “Dissi ‘nasone’ ad Ibrahimovic: ecco cosa successe”

NEWS DALL’ESTERO – Marcos Rojo, classe 1990, difensore argentino tornato a giocare in patria con l’Estudiantes di La Plata ma ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United, ha raccontato un aneddoto interessante che risale alla comune militanza dei due calciatori nella fila dei ‘Red Devils‘.

“Era una partita dell’Europa League che abbiamo vinto, giocavamo in casa contro il Rostov. Avevamo pareggiato in Russia e stavamo vincendo a ‘Old Trafford‘ e quindi ci passavamo il pallone con calma per gestire il match. Ma lui voleva che giocassimo sempre al massimo – ha raccontato Rojo a ‘TNT Sports‘ -. A un certo punto il pallone arriva a me e io invece di passarlo a lui lo do a Paul Pogba. Lui si gira, si sbraccia e comincia a chiedermi perché e a insultarmi. Mi diceva di tutto, in spagnolo, in inglese … E quindi visto che parla tutte le lingue gli faccio in spagnolo che problemi hai, nasone? Stai zitto!“.

“E quindi cominciamo a insultarci al centro del campo. Questo era nel primo tempo. Quando siamo rientrati e tra me e me pensavo ‘adesso mi ammazza. È alto due metri, fa arti marziali …’ – ha ricordato Rojo -. Nello spogliatoio eravamo seduti di fronte, lui non mi dice niente tranne che ‘a me zitto non lo dici’. E tutti i giocatori inglesi hanno fatto finta di niente perché a Ibra non diceva niente nessuno”.

“A quel punto non potevo più tirarmi indietro e comincio a insultarlo – ha concluso Rojo -. E lui si alza … È arrivato José Mourinho per separarci, mentre i giocatori cercavano di fermarmi e mi dicevano che ero pazzo”. Intanto di Ibrahimovic ha parlato anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli: per le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Torino, continua a leggere >>>

