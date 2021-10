Rodriguez: “Juve? Conosco il clima dei derby, ne ho giocati tanti al Milan”

Ricardo Rodriguez, ex terzino del Milan, ha parlato della prossima sfida in campionato tra il 'suo' Torino e la Juventus: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Ricardo Rodriguez, ex calciatore del Milan, ha parlato della prossima sfida in campionato del Torino contro la Juventus. Queste le parole del terzino svizzero. "È la prima volta che giocherò il derby di Torino con la carica del nostro pubblico. Non nascondo che sono molto curioso ma immagino un’atmosfera bellissima. Il clima dei derby un po' lo conosco, ne ho giocati tanti a Milano". Le Top News di mercato e non solo sul Milan: rispunta Dalot, novità sul rinnovo di Kjaer