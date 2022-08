Rivera: “Il Milan può rivincere lo Scudetto: vi spiego il perché”

Gianni Rivera, ex fantasista del Milan, ha parlato delle chance dei rossoneri di poter vincere nuovamente lo Scudetto in questa stagione

Gianni Rivera, ex fantasista del Milan per ben diciannove stagioni, dal 1960 al 1979 (con 163 gol e 154 assist in 652 partite disputate), ha rilasciato ieri un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' (CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI).