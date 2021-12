Rivera: “Abbattere San Siro sarebbe come demolire la Scala” | News

Gianni Rivera, leggenda del Milan, ha espresso il suo pensiero in merito ad una presunta demolizione dello Stadio Giuseppe Meazza

Intervenuto ai microfoni del 'Corriere della Sera, Gianni Rivera ha espresso la propria adesione al 'Comitato Sì Meazza' creato per opporsi alla costruzione di un nuovo stadio a Milano. A tal proposito, la leggenda rossonera ha parlato in questo modo. "San Siro è uno dei simboli di Milano nel mondo con il Duomo e con la Scala. Sarebbe come volere demolire la Scala! Se Milan e Inter vogliono un nuovo stadio acquistino il terreno da un privato e lì lo costruiscano".