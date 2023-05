Riva: “Necessario ascoltare Milan e Inter per il Nuovo Stadio”

Le parole di Martina Riva sul Nuovo Stadio di Milan e Inter

"Milano è città che guarda al futuro e non può fare a meno di ascoltare due squadre che da anni chiedono nuovo impianto. Procedura lunga e complicata con tanti interlocutori, ma credo che la gioia di avere due milanesi in semifinale non possa prescindere dall’ascolto dei bisogni delle due squadre: necessario andare avanti nell’ascolto delle squadre e nella selezione dell’area corretta che spero sia questa di San Siro, che è l’area dello sport milanese". LEGGI ANCHE: Milan, Maldini ci prova per un crack argentino >>>