Riso: “Daniel Maldini in mano a Gasperini può diventare un grande attaccante”

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato il fantasista italiano Daniel Maldini , classe 2001 nato e cresciuto nel Milan , si è trasferito dal Monza all' Atalanta a titolo definitivo per 10 milioni di euro più 3 di bonus .

Il 50% di quella cifra (5 milioni di euro) è finito nelle casse del club di Via Aldo Rossi per accordi presi tra il Milan e il Monza nell'estate 2024, nel momento - ovvero - in cui il Diavolo aveva ceduto il cartellino del figlio di Paolo a titolo definitivo gratuito ai brianzoli.