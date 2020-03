Rinvio partite, Elefante: “Playoff Serie A? Presto per parlarne”

ULTIME NEWS – Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Andrea Elefante, ha parlato della possibilità playoff e playout in Serie A. Ecco cosa ha detto ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Playoff/playout in SerieA? In un momento d’incertezza così si prendono in considerazione tutte le ipotesi, è una di quelle che la Lega Calcio sta studiando ma servirà tempo. Ancora è prematuro parlarne”.

Intanto una big italiana è interessata ad Hakan Calhanoglu

