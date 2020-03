Calciomercato Milan – Napoli interessato a Calhanoglu: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, il Napoli di Gennaro Gattuso avrebbe messo Hakan Calhanoglu, classe 1994, nella propria lista della spesa per il calciomercato estivo 2020.

Calhanoglu, infatti, è un profilo molto gradito a Gattuso, che lo ha allenato in rossonero, e potrebbe essere in uscita dal Milan, visto che il contratto del fantasista turco ex Bayer Leverkusen con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021.

Acquistato nell’estate 2017 per poco più di 21 milioni di euro, Calhanoglu varrà poco più di 5 milioni di euro nel bilancio rossonero che si chiuderà al 30 giugno 2020. In presenza, pertanto, di una buona offerta, il numero 10 rossonero potrebbe davvero cambiare aria e sgravare i conti di un ingaggio, al lordo, di 4,3 milioni di euro annui …

Nel frattempo si parla, però, di un possibile arrivo di Ralf Rangnick (che avrebbe già voluto Calhanoglu al RB Lipsia) sulla panchina del Diavolo per il 2020-2021. Ecco quanto abbiamo scoperto dopo opportune verifiche …

