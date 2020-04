Rinvio Euro 2020, Mancini: “Con un anno in più miglioreremo, su Romagnoli…”

ULTIME NEWS – Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del rinvio degli Europei e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “Nessuno avrebbe voluto non giocare gli Europei: è una grande amarezza soprattutto perché il motivo è quanto sta accadendo nel mondo, se ne sono andate troppe persone ed è difficile da accettare. A livello calcistico a noi può andare bene: i ragazzi più giovani potranno fare più esperienza. Meglio adesso o tra un anno? Adesso avremmo avuto delle possibilità ma c’erano squadre più preparate perché partite prima nel ringiovanire nella squadra e selezioni già affermate, come la Francia. Con un anno in più i ragazzi potranno migliorare: quindi la squadra potrà migliorare moltissimo. Ma c’è da vedere quando saranno le partite: ce ne saranno molte in poche tempo e si avrà poco tempo di allenarsi”.

Sui difensori centrali: “Acerbi ha fatto benissimo: non è stata una sorpresa perché ho provato a portarlo anche allo Zenit. E’ migliorato tantissimo, in Nazionale ha fatto molto bene. Avere in quella posizione Romagnoli, Chiellini e Acerbi è una grande fortuna per noi”. Intanto ecco il consiglio di Pato al Milan su Paolo Maldini, continua a leggere >>>