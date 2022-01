Ricovero Berlusconi, Galliani: “Sta meglio. Questo è rasserenante per noi”

L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano. Così Adriano Galliani sulle sue condizioni

L'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano per complicanze del suo stato di salute. All'uscita dal Quirinale Adriano Galliani, senatore e amministratore delegato del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Repubblica' in cui fornisce alcuni aggiornamenti: "Silvio Berlusconi sta meglio e sta seguendo attivamente l'elezione del Presidente della Repubblica. Questa è la cosa più rasserenante per noi".