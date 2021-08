Riccio: “Il Milan non sbaglierebbe assolutamente a prendere Bakayoko”

Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso, ha parlato al canale Twitch di AC Milan a proposito del possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko

Gigi Riccio, vice di Gennaro Gattuso, ha parlato al canale Twitch di AC Milan a proposito del possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko in rossonero. Ospite di Lorenzo Lollo e Mauro Suma, Riccio sì è così espresso a proposito del francese: "Lo conoscevamo bene anche prima di lavorare insieme in rossonero. Ha delle caratteristiche ben precise ed è anche migliorato sotto l'aspetto della disciplina in campo, oltre ad avere sempre grande fisicità. Maldini e Massara, dovessero prendere Bakayoko, non sbaglierebbero assolutamente a prendere Bakayoko e un giocatore come lui servirebbe al Milan".