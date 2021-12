Report, Moggi: “Tutta l’attività di Raiola mi costò un solo milione” | News

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato un particolare aneddoto che riguarda Mino Raiola

Intervenuto ai microfoni di 'Report', programma andato in onda ieri sera su Rai3, Luciano Moggi ha parlato del ruolo dei procuratori nel mondo del calcio. "Ci sono agenti potentissimi: Mendes e Raiola e poi ci sono gli agenti che stanno nelle società di calcio e aiutano a trovare i giocatori. Il procuratore non fa male a una società, la società si fa male da sola quando non sa trattare. Io ho fatto squadre forti con Raiola: sapete quanto gli ho dato per avermi fatto prendere Nedved ed Emerson dove fece da intermediario? E anche Ibrahimovic? Tutta l'attività di Raiola mi costò un milione".