Repice: “Florenzi grande giocatore. Va benissimo per il Milan” | News

Francesco Repice, noto giornalista, ha parlato di Alessandro Florenzi e del suo ormai (quasi) sicuro trasferimento al Milan

Tutto fatto per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan. A tal proposito Francesco Repice, noto radiocronista, ha parlato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb.com' del terzino campione d'Europa. Ecco le sue parole. "Penso che i rapporti all'interno di Trigoria si siano un po' deteriorati. Però ha dimostrato di essere un grande giocatore, secondo me va bene per qualsiasi squadra abbia grandi ambizioni. Quindi va benissimo per il Milan". Milan, è fatta per Florenzi: ecco le cifre e la formula dell'operazione.