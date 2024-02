Milan, Costacurta: “Leao? Considerato campione, ma non lo è”

«L’ho visto cresciuto nell’atteggiamento, ed è la base per migliorare in tutto il resto: per prima cosa, nel trovare di più la porta. Con lui spesso sono stato critico, è stato considerato campione troppo presto e invece ancora non lo è. Gli riconosco però un’attitudine diversa, più incline al sacrificio. E con la voglia di imparare può davvero avvicinarsi ai grandi». LEGGI ANCHE: Milan, Pioli, Ibrahimovic e Giroud. Ecco le parole di Adli