Renga: “Il Milan ha 3 punti fermi di cui uno è Ibrahimovic. Su Rebic …”

NEWS MILAN – Roberto Renga, noto giornalista romano, è intervenuto in diretta sui canali di Top Calcio 24, dicendo la sua sull’attuale situazione del Milan.

Queste le parole di Renga: “Il Milan ha 3 punti fermi in squadra da cui ripartire. Essi sono Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic che ha 38 anni. Non mi immagino un Milan senza questi 3 giocatori, soprattutto senza Donnarumma. Ibrahimovic ha portate una mentalità vincente che ha aiutato tutta la squadra”.

Renga ha aggiunto ancora: “Ante Rebic è un ottimo giocatore, ma non lo considero un punto fermo da cui ripartire perché c’è da capire il motivo per cui non giocava ad inizio stagione. Rafael Leao invece deve maturare ancora molto per diventare un titolare”.

Nel frattempo, se vuoi conoscere l’idea di Demetrio Albertini per la panchina del Milan del prossimo anno, continua a leggere cliccando qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android