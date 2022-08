Renato Sanches: “Psg scelta giusta. È il progetto migliore per me”

Renato Sanches, ex obiettivo di mercato del Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. Queste le prime parole rilasciate ai canali ufficiali del club parigino: "Sono molto contento di essere a Parigi. Questi ultimi giorni sono stati molto importanti per me e per la mia famiglia. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta; ho scelto il Paris Saint-Germain perché penso che sia il progetto migliore per me. Rimanere in Francia è importante, perché conosco già questo campionato".