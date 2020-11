Renato Sanches: “Potevamo anche segnare di più”

Ultime Notizie Milan: Renato Sanches spavaldo

MILAN NEWS – Una vittoria schiacciante, in Europa League, per i francesi. Milan-LOSC è finita 0-3 e a dominare a centrocampo, facendo la differenza, ci ha pensato Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del LOSC ha parlato del match, con dichiarazioni però anche un po’ troppo spavalde. Ecco le sue parole: “Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo segnato tre gol e avremmo potuto segnare di più. Non abbiamo neanche subito gol. È stata una grande prestazione contro una grande squadra. Abbiamo fatto tutto bene. Sono contento anche della mia prestazione. Quando giochi in uno stadio come questo, contro una squadra così storica, devi dare sempre il massimo ed è quello che ho fatto. Sono molto contento per la tripletta di Yazici, soprattutto perché si è ripreso da poco da un grave infortunio. Ha lavorato duro e si merita tutto questo. Deve solo continuare così. Ci qualificheremo sicuramente, sono convintissimo. Stiamo lavorando duro, stiamo giocando bene e non ho dubbi sulla qualificazione”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>