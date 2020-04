Reina: “Via dall’Italia per sentirmi ancora importante e protagonista”

NEWS MILAN – Pepe Reina, classe 1982, portiere spagnolo del Milan in prestito dallo scorso mese di gennaio all’Aston Villa, ha parlato ai microfoni del ‘Mundo Deportivo‘. Queste le dichiarazioni di Reina sulla scelta di andare a giocare a Birmingham, nella fila dei ‘Villans‘, in inverno: “A questa età sarebbe stato più comodo restare in Italia. Ma non mi sentivo realizzato in quel modo. Volevo essere importante, sentirmi ancora protagonista”. LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android