Milan, Reijnders: “Ronaldinho era il mio idolo quando ero più giovane”

Sui suoi idoli:"Quando mio padre era giovane guardava sempre van Basten e Gullit, mi raccontava sempre di quando giocavano al Milan e mi faceva vedere ogni video possibile. Hanno avuto un impatto notevole in questa squadra. Sono molto orgoglioso di essere il prossimo olandese a giocare per questo club. Settimana scorsa guardavo alcuni video in cui c'era Ronaldinho ed era il mio idolo quando ero più giovane". LEGGI ANCHE: Milan, ecco quanto guadagna Danjuma al Villarreal >>>