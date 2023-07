Reijnders: “Un orgoglio giocare nel Milan. Ho un buon rapporto con Pulisic”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai suoi primi minuti in rossonero

Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Uninterrupted', come mostra un post pubblicato su 'Instagram' in collaborazione con la pagina ufficiale del club rossonero. L'olandese si è soffermato in modo particolare sui primi minuti disputati con il Diavolo e sul compagno di squadra Christian Pulisic . Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Tijjani Reijnders

"Ho giocato i miei primi minuti con la maglia del Milan e vestire questa maglia mi ha reso davvero orgoglioso. C'è stato un grande cambiamento ovviamente. Trasferirsi in un grande club, in una città differente rappresenta un grande cambiamento per me, mia moglie e la mia famiglia. Pulisic? Ho un buon rapporto con Christian, è un bravo ragazzo. Spero di giocatore spesso con lui in campo".