Milan femminile, Refiloe Jane: “Un sogno essere qui. Primo gol indimenticabile”

NEWS MILAN – Intervista a Refiloe Jane, centrocampista del Milan Femminile intervenuta in un video pubblicato dai colleghi di acmilan.com su sito ufficiale ed app. Ecco le dichiarazioni della calciatrice sudafricana, intervistata in coppia con Valentina Giacinti.

Il trasferimento al Milan: “Ero al Mondiale, quasi pronta per scendere in campo. Il mio procuratore mi mostrò il contratto, aveva trovato una squadra e le condizioni erano ottime. Mai avrei immaginato che fosse il Milan, quando ho aperto la mail e guardato il cellulare, ho visto il logo del Milan. Ho guardato la mia compagna e le ho detto ‘È davvero quello che penso?'”.

L’ambientamento a Milano: “I primi giorni sono stati un po’ difficili, perché qui è molto diverso dal Sudafrica. Mi sono dovuta abituare ai trasporti, e ancora oggi ho difficoltà. Poi le mie compagne mi anno aiutato ad abiturarmi e adattarmi a Milano”.

La giornata tipo prima di una partita: “Il giorno della partita mi alzo, faccio la doccia ascoltando musica Gospel. Pe me è come una sorta di preghiera, poi faccio colazione, posso mangiare spaghetti, pasta, o normale colazione. Cerco di mangiare le stesse cose ogni volta che c’è la partita”.

Sulla sua famiglia: “Sono cresciuta in una famiglia di sei persone. Mi hanno sempre appoggiato. Non è stato semplice. Tornavo a casa tardi, ma loro mi hanno motivato e dato la spinta. Crediamo nella preghiera e nell’amore. Quando gioco, prego. Voglio dare una speranza ai bambini che mi guardano. Vogliono che pensino che ce la possano fare”.

Il primo gol con il Milan: “Un mix di emozioni. Ho segnato il gol del pareggio che ci ha rimesso in partita. Segnare la prima rete così, indimenticabile. Traiettoria bellissima e beffarda, gol del pari contro la Roma”.

Il progetto di solidarietà: “La mia “Refiloe Jane foundation”, fondata nel 2018, una necessità per la società da cui provengo. Per chi non ha possibilità di giocare a calcio, o studiare, o riuscire nella vita. Provo ad aiutarli. Lo diciamo sempre ai bambini, basta crederci con la testa e con il cuore. Non importa da dove vieni, se sei povero, tutti hanno la possibilità di farcela”. Nella stessa video-intervista, ha parlato anche Valentina Giacinti: ecco le sue parole >>>