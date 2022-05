RedBird, Cardinale: “Non bisogna spendere tanti soldi per vincere”

Gerald Joseph Cardinale, fondatore di RedBird, ha parlato di come sia stato analizzato e osservato il calcio europeo. Ecco le sue conclusioni

Gerald Joseph Cardinale , fondatore di RedBird, ha parlato di come sia stato analizzato e osservato il calcio europeo e delle conclusioni che ne sono state tratte. Queste le dichiarazioni nel podcast “Are You Not Entertained”, rilasciate lo scorso dicembre.

“Prima di fare gli investimenti che abbiamo fatto nel calcio europeo ovviamente abbiamo fatto ricerche e studi davvero approfonditi su squadre e sul mercato, per cercare di capire meglio. Ci siamo convinti che non c’è bisogno di spendere una grande quantità di denaro per vincere, si può essere intelligenti. Puoi vincere e allo stesso tempo non sacrificare la liquidità della squadra. E questo è fondamentalmente Moneyball. E io ci credo".