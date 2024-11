Su Alvaro Morata: "Sono molto felice che sia arrivato al Milan, è un bravissimo ragazzo, poi come giocatore è un campione. Con tutto ciò che ha già fatto nel calcio, può senz’altro regalare al Milan tante belle cose. Mi ha chiamato perché avrebbe voluto giocare con la maglia numero 22, ma io gli ho detto che la maglia non è mia e se va bene per il club va benissimo anche a me. Alla fine ha preso un altro numero, ma ho trovato questo gesto molto rispettoso da parte sua per il numero con cui ho giocato tutta la mia vita con il Milan. Auguro a lui di poter vincere tante partite e tanti campionati, di fare per noi milanisti sempre qualcosa di speciale". LEGGI ANCHE: Serie C – Pagelle Pontedera-Milan Futuro 1-1: Raveyre miracoloso, Camarda in ombra >>>