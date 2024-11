Tiribocchi: “Il Milan sta cambiando pelle, deve trovare equilibrio e…”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Samuele Tiribocchi ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League con il Real Madrid: "L'abbiamo detto anche dopo il derby che poteva darsi un'altra tipo di stagione. Secondo me è una squadra che sta cambiando pelle, che deve ancora equilibrio e giustezza. Stasera (ieri, ndr) quello che mi è piaciuto è la compattezza, la voglia di non prendere gol. Hanno giocato quasi in maniera umile contro un Real che in questo momento secondo me non è il Real. Forse la delusione è più il Real che i due attaccanti, per me".