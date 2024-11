Rastelli: “Leao? Spero torni ai suoi livelli. La discontinuità è la sua pecca”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Rastelli ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Rastelli ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid: "Per battere il Real devi fare una prestazione impeccabile. Le motivazioni contano tanto, tutti hanno dato il meglio di loro stessi e ieri e arrivata una vittoria meritata. Mi auguro che il Milan prenda ora la giusta carica anche per il campionato".