Impallomeni: “Milan? Solo complimenti. Ha stordito il Real Madrid”

Intervenuto a Tmw Radio, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan dopo la storica vittoria in Champions League contro il Real Madrid: "Neanche Fonseca forse se lo aspettava. Devo fare i complimenti al Milan, squadra solida, creativa. Real stordito, molta confusione e mancanza di equilibri. Mbappé è un problema, non è un 9. Poco Real, tanto Milan, prestazione spettacolare. Fonseca ha detto bene a fine partita, in Serie A è più difficile giocare perché le squadre non ti danno spazi".