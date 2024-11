Tiribocchi: “Fonseca ha preso potere. Lo spirito del Milan è cambiato”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Samuele Tiribocchi ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League con il Real Madrid

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Samuele Tiribocchi ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League con il Real Madrid: "Se c'è un nesso fra prestazioni e scelte? Secondo me si. Secondo me Fonseca ha preso tanto potere. Ha dimostrato che chi merita gioca, e questo agli occhi di tutto il gruppo diventa fondamentale. Fonseca è uscito rinforzato dall'ultimo mese e mezzo".