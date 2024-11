Cassano: “Fonseca mi sta piacendo. Va avanti per la sua strada e…”

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Milan e della vittoria in Champions League contro il Real Madrid: "Quello che però mi sta piacendo di Fonseca è che va avanti per la sua strada. Va avanti per la sua strada, non gli frega niente. Va, va dritto per il suo obiettivo. Ha vinto. Perché poi io sono contento quando la fortuna aiuta le persone che meritano, e questa è la cosa più bella".