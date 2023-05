Real Madrid, Ancelotti: “Forza Milan, con tutto il rispetto per l’Inter”

Le parole di Carlo Ancelotti su Milan-Inter

"Ricordo il 2003, una semifinale molto sofferta. È bello che torni in Europa un derby di questo livello: con tutto il rispetto per l'Inter non riesco a non dire 'forza Milan'. Rivedersi a Istanbul? Speriamo". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per l'Inter >>>