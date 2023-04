Real Madrid, Ancelotti: “In finale contro il Milan? Sarebbe molto bello”

Rispondendo alle domande in conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha parlato di un'ipotetica finale di Champions tra Real Madrid e Milan

Durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Real Madrid e Chelsea , Carlo Ancelotti ha risposto ad alcune domande, una delle quali su un'ipotetica finale tra i Blancos e il Milan . L'ex allenatore rossonero, infatti, ha ricordato quanto Istanbul non abbia mai portato bene, riferendosi alla famosa finale contro il Liverpool dalla quale il Milan ne uscì sconfitto nonostante l'iniziale vantaggio per 3 a 0.

Tuttavia, Ancelotti ha spiegato che incontrare i rossoneri in un'occasione come quella di una finale europea sarebbe molto bello: "Io e Paolo Maldini non abbiamo un buon ricordo di Istanbul. A lui voglio tutto il bene del mondo, è stato mio capitano e compagno, e se ci potessimo vedere il giorno del mio compleanno (che è lo stesso della finale), sarebbe molto bello".