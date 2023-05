Real Madrid, Ancelotti: “I giovani avranno sempre più risalto”

Dopo l'eliminazione dalla Champions Leag ue contro il Manchester City , in casa del Real Madrid si avvicina il momento di salutare molti dei grandi protagonisti dei trionfi degli ultimi dieci anni. Carlo Ancelotti , però, non sembra preoccupato da questa "transizione", poiché convinto che il processo di rinnovamento sia già a buon punto: "Credo che il passaggio di consegne non inizierà la prossima stagione. Prima che arrivassi io, questa squadra, che ha fatto grandi cose, ha cominciato a perdere pezzi. Dall'addio di Ronaldo nel 2018 sono cominciati ad arrivare giovani di grande qualità. Tutti i giocatori finiscono per essere sostituiti da calciatori di enorme qualità. Dopo due anni Vinicius è un titolare indiscusso, Camavinga ha cominciato ad esserlo, così come Rodrygo".

"Il periodo di transizione è già iniziato, i giovani avranno sempre più risalto. Arriverà il giorno in cui Modric, Benzema, Nacho e Carvajal smetteranno di giocare per questa squadra". Sulle critiche a Benzema, infine, Ancelotti ha concluso: "Non ha senso dubitare di Benzema. Ha fatto una brutta partita, ma non solo lui. Ed è ancora una leggenda in questo club. Mercoledì abbiamo fatto tutti male".