Ravezzani tarpa le ali: “Il Milan non è da Scudetto. È costruito troppo male”

Milan, Ravezzani boccia il Diavolo nella corsa Scudetto: poi attacca due attaccanti in particolare

Sull'Inter: "Non è piaciuta, l'ho trovata anonima contro un Arsenal davvero modesto. L'Inter ha fatto una partita brutta, parzialmente fortunata per il rigore conquistato, il centrocampo è andato molto male, così come l'attacco. Molto bene la difesa. Si è portata troppo l'Arsenal in area. Mancavano cinque titolari, ma è stata anonima. L'Inter vuole il campionato e non la Champions, invece le cose vanno al contrario. la mia tesi è che l'Inter è una squadra che può tranquillamente arrivare in semifinale di Champions: ha una grande coppia in avanti, un centrocampo fantastico, due esterni di primissimo livello. Eppure senti Inzaghi e pare che quasi la snobbi, ma va meglio qui che in campionato".