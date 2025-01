Ravezzani: “Gimenez? Una società come il Milan non può lavorare così”

Intervistato a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan e di Santiago Gimenez , attaccante di proprietà del Feyenoord e obiettivo del mercato rossonero. Secondo il direttore di TeleLombardia, però, il Diavolo non può permettersi di provare un colpo del genere durante gli ultimissimi giorni di mercato e presentare al club olandese un'offerta bassa rispetto alle richieste. Inoltre, rivela che già in estate i rossoneri avevano provato ad ingaggiare il centravanti messicano. Ecco, di seguito, le parole di Ravezzani .

"Gimenez diceva in estate che gli piaceva il Milan e che aveva avuto l'ultimo giorno di mercato un'offerta dal Milan, ma per il Feyenoord era troppo bassa. Non puoi arrivare all'ultimo giorno con un'offerta troppo bassa. Non si può fare una grande squadra facendo l'economo, con un'offerta da saldo. Una società come il Milan non può lavorare così".