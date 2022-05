Ravanelli: “Con un compagno come Leao avrei goduto. È stratosferico”

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli si è detto innamorato dell'attaccante del Milan Rafael Leao. Queste le dichiarazioni sul portoghese

"Leao ha le strappate, ma le strappate con la palla al piede. E credetemi, correre con la palla al piede per 50 metri è totalmente diverso che correre 20-25 metri per un inserimento. Io ho fatto l'attaccante, giocare con un calciatore come Leao avrei veramente goduto. È un giocatore che ai miei tempi assomiglia molto ad Attilio Lombardo, che su quella fascia volava e faceva fare i gol a Vialli e a Mancini com'è successo domenica con Tonali. Mi sono innamorato di Leao, è stratosferico".