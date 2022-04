Ravanelli: “Quando si ritirerà Ibrahimovic? Vuole stupire sempre” | News

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Fabrizio Ravanelli ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Non so cosa farà, sono solo sensazioni personali. Ha avuto tanti problemi fisici e dice che ogni mattina ha dolori. Quando arrivi ad un punto del genere è vicino anche il ritiro, ma lo deciderà lui. Credo che se avrà ancora una minima parte di mentalità per fare la differenza in certe partite continuerà a giocare, vuole sempre stupire". Milan, le top news di oggi: esclusiva Ventura, ultime su Ibrahimovic.