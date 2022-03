Rastelli: “Milan grandissima realtà che ha margini di miglioramento”

L'allenatore Massimo Rastelli ha sottolineato la bontà del progetto Milan. I complimenti si estendono a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic

L'allenatore Massimo Rastelli ha sottolineato la bontà del progetto Milan. I complimenti si estendono a Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, bravi ad alzare l'asticella. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il Milan di adesso è nato nel momento peggiore, quello della pandemia, in cui però lo stadio vuoto ha fatto sentire meno certi pesi. Pioli e Ibrahimovic poi hanno alzato l'asticella: questi ingredienti hanno fatto sì che il Diavolo sia cresciuto, oggi è una grandissima realtà ed ha margini di miglioramento, visti i giovani in organico". Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per il vice Theo, la Nazionale contatta Stefano Pioli