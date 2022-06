Raspadori: “Futuro? Non lo so. Se dai il massimo ti senti pronto a tutto”

Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo che piace al Milan, ha parlato alla vigilia di Germania-Italia anche del suo futuro. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno incontrato i suoi agenti per manifestare interesse, ma non esiste ancora una trattativa concreta. Nel frattempo il giocatore si dice pronto a tutto. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.

"Dopo una delusione così grande non è facile reagire immediatamente. Stiamo ritrovando entusiasmo e la giusta voglia di ricostruire e ripartire, non vogliamo fermarci qui. Sono state quattro partite di livello alto ma c'è tanto da fare e da lavorare".

"Sicuramente ho una fortuna, quella di affrontare le cose con equilibrio. E se dai il massimo ti senti pronto per qualsiasi cosa, non conosco il mio futuro".