Ranieri: “Il Milan mi cercò dopo Cagliari, ma avevo scelto il Napoli”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha raccontato un retroscena in merito ad un suo possibile arrivo sulla panchina del Milan

Le parole di Claudio Ranieri sul Milan

"Il Milan mi ha mai cercato? Sì dopo Cagliari, ma avevo scelto Napoli. Ad oggi, Milan e Inter sono due squadre con grande organizzazione, Loftus Cheek la novità, se ha la palla tra i piedi è difficile togliergliela. Ma per lo scudetto non escludo Napoli, Lazio e la Juve che non ha le coppe e a marzo, aprile conterà".