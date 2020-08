Rangnick: “Milan? Giusto che sia andata così. Ecco cosa voglio nel futuro”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ralf Rangnick è tornato a parlare ieri e ha spiegato, ai microfoni della Süddeutsche Zeitung, perché non è più giunto in rossonero.

“​Il Milan da quando è ripreso il campionato ha fatto molto bene, con nove vittorie e tre pareggi, non sarebbe stato saggio andarci. Non importa da quale prospettiva si guarda tutto questo, se dalla mia o da quella del club, non sarebbe stato saggio. Se mi mettessi nei panni dei milanisti, che si tratti di allenatori, direttori sportivi, giocatori o tifosi difficilmente avrei capito perché il Milan avrebbe voluto cambiare tutto dopo periodo così positivo. Alla mia età sarebbe bello arrivare in un club in grado di vincere subito. Al Lipsia abbiamo creato qualcosa di mai esistito in 100 anni di calcio e difficile da superare nei prossimi 100 anni”, ha dichiarato il 62enne di Backnang.

