Raiola: “Ibrahimovic? Ecco cosa farà quando deciderà di smettere”

L'agente Mino Raiola, nell'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Il potete agente Mino Raiola ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Le dichiarazioni del procuratore andranno in onda su "Calcio Totale" lunedì prossimo alle ore 23. Raiola, tra le tante cose, ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan: "Con Zlatan ragioniamo di anno in anno. È come una cambiale che scade ogni 12 mesi. Di sicuro il giorno che lui non si sentirà più il primo violino dell’orchestra dirà smetto e farà il dirigente". Calciomercato Milan: duello con la Juventus per Vlahovic. Le ultime