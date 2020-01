Raiola: “Ibrahimovic? C’erano tante proposte, ma lui ha scelto il Milan”

NEWS MILAN – Mino Raiola, nell’intervista rilasciata a Sportitalia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan tornato in Italia da poche settimane. Ecco cosa ha detto il procuratore.

“Il ritorno di Ibrahimovic? Sta cercando di fare il meglio per la squadra. Spero che la sua carriera non finisca mai, ma se finirà dovrà farlo in una delle più grandi squadre d’Europa. Se ci ha pensato molto prima di accettare la proposta dei rossoneri? Non so se ci ha pensato così tanto se accettare la proposta del Milan – ha proseguito Raiola -. Sono state le tempistiche normali di una trattativa. Alle fine è andata tutto bene. C’erano tante alternative sul piatto, ma se ha scelto il Milan è stato giusto”. Intanto Milan e Psg pensano a un possibile scambio, continua a leggere >>>

