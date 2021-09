Raiola: “Donnarumma-Keylor Navas al Psg? Non c’è lotta, giocherà Gigio”

Mino Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, ha parlato della concorrenza Keylor Navas al Psg per il portiere ex Milan

Mino Raiola, procuratore di Gianluigi Donnarumma, ha parlato della concorrenza Keylor Navas al Psg per il portiere ex Milan. Questa la sua sicurezza ai microfoni di 'Rai Sport': "Se è stato vicino alla Juventus? Penso che la Juventus abbia ancora un grande rammarico per non averlo preso. E non solo la Juventus. Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio". "Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg