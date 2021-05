Raiola: ‘Champions e FFP hanno creato differenze tra grandi e piccoli club’

Mino Raiola, noto procuratore sportivo, ha detto la sua in merito alle differenze tra i club e ha parlato anche della SuperLega

Alla domanda sul giocare due tornei, Raiola ha risposto così. "Dimmi quanti giocatori hanno in rosa il Barcellona o il Real Madrid. I club oggi hanno un problema, che hanno più giocatori di quelli che possono entrare nella squadra. L'unica regola da mettere sarebbe quella di non poter cambiare una stella da un torneo all'altro. L'obbligo dovrebbe essere quello di fornire l'elenco di chi gioca quella competizione prima dell'inizio. Ciò consentirebbe ai club di definire una strategia a quale competizione vogliono dare più importanza e persino di ingaggio determinati giocatori per giocare a ciascuna di quelle competizioni. Un club dovrà pensare: 'acquisto Ibrahimovic per giocare la Champions o la Superlega'". Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.