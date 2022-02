Rafael Leao, idee chiare sul futuro: “Voglio fare la storia al Milan”

Rafael Leao, attaccante del Milan, non ha dubbi sul proprio futuro. Il portoghese vuole fare la storia del club rossonero

Ormai non è più un'eresia affermare che Rafael Leao sia forse il giocatore più decisivo di questo Milan. Il portoghese sta dimostrando, partita dopo partita, una crescita importante che lo sta portando a diventare un vero e proprio top player. Ma cosa accadrà nel suo futuro? Arriverà il rinnovo? Il numero 17 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'DAZN' che uscirà il 3 marzo. In una piccola anticipazione offerta dalla nota piattaforma di streaming, Leao ha pronunciato una frase molto importante: "Voglio fare la storia qua, voglio che il mio nome un giorno possa stare nel museo del Milan". Parole non di poco conto, i tifosi rossoneri sperano vivamente che le sue volontà possano realizzarsi.