Rafael Leao: “Ibrahimovic è come un fratello maggiore”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Rafael Leao ha rilasciato ai microfoni di Milan TV nella giornata di ieri: “Dentro al campo sono imprevedibile, ma fuori sono un ragazzo timido a cui piace riposare e dormire. Nel tempo libero mi vedo con i miei amici e faccio un giro in centro, ma la maggior parte del tempo lo passo a casa”.

Sul numero di maglia: “Mi piaceva il numero 7, ma era già occupato. Anche il 17 mi piaceva e per questo l’ho scelto”.

Sul giocare a San Siro :”Non mi aspettavo di esordire nel derby. Per me è un motivo di orgoglio e un sogno vestire la maglia del Milan. Non mi sarei mai aspettato di arrivare al Milan così presto. Sono felicissimo”.

Sui giocatori della storia del Milan che preferisce: “Kaka, Maldini, Ronaldinho, ma ci sono tanti altri giocatori importanti. E’ un grande onore per me essere qui”.

Su Ibrahimovic: "Ibra è come un fratello maggiore per me. Mi ha sempre cercato di aiutare per essere un giocatore migliore e con lui si sente la differenza in campo. In campo è un po' duro, ma fuori è sempre molto divertente".

