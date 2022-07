Radu sull’errore in Bologna-Inter: “Nessuno è perfetto, può capitare a tutti”

Ionut Radu, portiere dell'Inter, è ritornato sul clamoroso e tanto discusso errore contro il Bologna nel famoso recupero di Serie A. Il famoso asterisco nerazzurro risolto con zero punti, che ha permesso al Milan di agganciare la vetta della classifica e di non mollarla più fino allo scudetto. Intercettato dai microfoni di 'Sport Mediaset' l'ormai prossimo portiere della Cremonese si è difeso dalle accuse e ha risposto così alla domanda sull'infortunio tecnico che, a fine partita, lo ha fatto esplodere in un pianto di rabbia e frustrazione. Queste le dichiarazioni.